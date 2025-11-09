Wrapped Aave Arbitrum WETH Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) idag är $ 3,583.51, med en förändring på 1.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAARBWETH till USD är$ 3,583.51 per WAARBWETH.

Wrapped Aave Arbitrum WETH rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 660,224, med ett cirkulerande utbud på 184.24 WAARBWETH. Under de senaste 24 timmarna handlades WAARBWETH mellan $ 3,535.33 (lägsta) och $ 3,668.18 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 5,197.67, medan det lägsta priset någonsin var $ 3,267.22.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAARBWETH med +0.34% under den senaste timmen och -11.82% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 660.22K$ 660.22K $ 660.22K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 660.22K$ 660.22K $ 660.22K Cirkulationsutbud 184.24 184.24 184.24 Totalt utbud 184.2396369400588 184.2396369400588 184.2396369400588

