Wrapped Aave Arbitrum USDT Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) idag är $ 1.2, med en förändring på 0.34% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAARBUSDT till USD är$ 1.2 per WAARBUSDT.

Wrapped Aave Arbitrum USDT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,931,683, med ett cirkulerande utbud på 2.45M WAARBUSDT. Under de senaste 24 timmarna handlades WAARBUSDT mellan $ 0.764716 (lägsta) och $ 2.17 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 4.28, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.532305.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAARBUSDT med -31.15% under den senaste timmen och -0.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M Cirkulationsutbud 2.45M 2.45M 2.45M Totalt utbud 2,439,231.15525 2,439,231.15525 2,439,231.15525

Det aktuella börsvärdet för Wrapped Aave Arbitrum USDT är $ 2.93M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WAARBUSDT är 2.45M, med ett totalt utbud på 2439231.15525. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.92M.