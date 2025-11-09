Wrapped Aave Arbitrum USDCn Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) idag är $ 1.66, med en förändring på 40.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAARBUSDCN till USD är$ 1.66 per WAARBUSDCN.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,571,707, med ett cirkulerande utbud på 2.25M WAARBUSDCN. Under de senaste 24 timmarna handlades WAARBUSDCN mellan $ 0.731778 (lägsta) och $ 2.03 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 4.09, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.50938.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAARBUSDCN med -0.18% under den senaste timmen och +44.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M Cirkulationsutbud 2.25M 2.25M 2.25M Totalt utbud 2,244,394.691815 2,244,394.691815 2,244,394.691815

Det aktuella börsvärdet för Wrapped Aave Arbitrum USDCn är $ 2.57M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WAARBUSDCN är 2.25M, med ett totalt utbud på 2244394.691815. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.57M.