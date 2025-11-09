Wrapped Aave Arbitrum GHO Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) idag är $ 1.068, med en förändring på 0.35% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAARBGHO till USD är$ 1.068 per WAARBGHO.

Wrapped Aave Arbitrum GHO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,587,675, med ett cirkulerande utbud på 5.23M WAARBGHO. Under de senaste 24 timmarna handlades WAARBGHO mellan $ 1.062 (lägsta) och $ 1.083 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.12, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.976544.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAARBGHO med -0.04% under den senaste timmen och -0.68% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.59M Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.59M Cirkulationsutbud 5.23M Totalt utbud 5,230,363.573841874

