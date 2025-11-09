Wrapped Aave Arbitrum ezETH Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) idag är $ 3,591.67, med en förändring på 1.64% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAARBEZETH till USD är$ 3,591.67 per WAARBEZETH.

Wrapped Aave Arbitrum ezETH rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 285,642, med ett cirkulerande utbud på 79.53 WAARBEZETH. Under de senaste 24 timmarna handlades WAARBEZETH mellan $ 3,564.15 (lägsta) och $ 3,688.86 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 5,048.06, medan det lägsta priset någonsin var $ 3,278.0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAARBEZETH med -0.00% under den senaste timmen och -12.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 285.64K
Volym (24H) --
Marknadsvärde efter full utspädning $ 285.64K
Cirkulationsutbud 79.53
Totalt utbud 79.52907129994483

