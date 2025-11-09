Wrapped 0G Pris idag

Livepriset för Wrapped 0G (W0G) idag är $ 1.44, med en förändring på 12.87% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för W0G till USD är$ 1.44 per W0G.

Wrapped 0G rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 17,307,433, med ett cirkulerande utbud på 12.14M W0G. Under de senaste 24 timmarna handlades W0G mellan $ 1.25 (lägsta) och $ 1.86 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3.31, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.94681.

I kortsiktigt resultat, rörde sig W0G med +0.43% under den senaste timmen och +34.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped 0G (W0G) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 17.31M
Volym (24H) --
Marknadsvärde efter full utspädning $ 17.31M
Cirkulationsutbud 12.14M
Totalt utbud 12,139,349.0

