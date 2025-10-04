Utforska WOWO(WOWO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WOWO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska WOWO(WOWO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WOWO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

WOWO (WOWO) Tokenomics och prisanalys

Marlknadsvärde: $ 71.14K
Totalt utbud: $ 949.02M
Cirkulerande utbud $ 741.09M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 91.10K
Högsta någonsin: $ 0.00206658
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

WOWO (WOWO) Information

WOWO is a memecoin based on a EPIC Radix community member. Our purpose is to accelerate DeFi and especially the DEFI experience with Radix. We believe Radix has the tech that is needed for mass adoption. We do that by accelerating other projects (monthly grants) and to create interaction using the network. (creating a validator node, Telegram TIP & SWAP BOT). In this way we aim to attract many users to DEFI!

Officiell webbplats: https://wowoproject.com/

WOWO (WOWO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i WOWO (WOWO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet WOWO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många WOWO-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.