WORT Pris idag

Livepriset för WORT (WORT) idag är --, med en förändring på 4.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WORT till USD är-- per WORT.

WORT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 50,696, med ett cirkulerande utbud på 1.00B WORT. Under de senaste 24 timmarna handlades WORT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0021556, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WORT med -- under den senaste timmen och -38.48% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

WORT (WORT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 50.70K$ 50.70K $ 50.70K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 50.70K$ 50.70K $ 50.70K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för WORT är $ 50.70K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WORT är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 50.70K.