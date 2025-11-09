World Computer Money Pris idag

Livepriset för World Computer Money (WCM) idag är $ 0.00003776, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WCM till USD är$ 0.00003776 per WCM.

World Computer Money rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 34,929, med ett cirkulerande utbud på 924.93M WCM. Under de senaste 24 timmarna handlades WCM mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00125507, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00003584.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WCM med -- under den senaste timmen och -23.23% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

World Computer Money (WCM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 34.93K$ 34.93K $ 34.93K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 34.93K$ 34.93K $ 34.93K Cirkulationsutbud 924.93M 924.93M 924.93M Totalt utbud 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393

Det aktuella börsvärdet för World Computer Money är $ 34.93K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WCM är 924.93M, med ett totalt utbud på 924929416.8968393. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 34.93K.