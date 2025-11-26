Vad är WORLD CAT

World Cat (WORLD CAT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för World Cat(WORLD CAT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 481.59K $ 481.59K $ 481.59K Totalt utbud: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Cirkulerande utbud $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 481.59K $ 481.59K $ 481.59K Högsta någonsin: $ 0.09714 $ 0.09714 $ 0.09714 Lägsta någonsin: $ 0.00012143 $ 0.00012143 $ 0.00012143 Aktuellt pris: $ 0.00601973 $ 0.00601973 $ 0.00601973 Läs mer om priset på World Cat(WORLD CAT) Köp WORLD CAT nu!

World Cat (WORLD CAT) Information Officiell webbplats: https://worldcatcoin.com/

World Cat (WORLD CAT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i World Cat (WORLD CAT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet WORLD CAT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många WORLD CAT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår WORLD CAT:s tokenomics, utforska WORLD CAT-tokens pris i realtid!

