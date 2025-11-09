World Cat Pris idag

Livepriset för World Cat (WORLD CAT) idag är $ 0.01350504, med en förändring på 3.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WORLD CAT till USD är$ 0.01350504 per WORLD CAT.

World Cat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,082,008, med ett cirkulerande utbud på 80.00M WORLD CAT. Under de senaste 24 timmarna handlades WORLD CAT mellan $ 0.01339614 (lägsta) och $ 0.0143007 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.09714, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00012143.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WORLD CAT med -1.02% under den senaste timmen och -36.99% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

World Cat (WORLD CAT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Cirkulationsutbud 80.00M 80.00M 80.00M Totalt utbud 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756

Det aktuella börsvärdet för World Cat är $ 1.08M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WORLD CAT är 80.00M, med ett totalt utbud på 79999978.71555756. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.08M.