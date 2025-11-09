WONEY Pris idag

Livepriset för WONEY (WONEY) idag är $ 0.00001438, med en förändring på 5.22% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WONEY till USD är$ 0.00001438 per WONEY.

WONEY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 12,531.08, med ett cirkulerande utbud på 871.71M WONEY. Under de senaste 24 timmarna handlades WONEY mellan $ 0.00001337 (lägsta) och $ 0.00001763 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00029679, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001256.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WONEY med +1.03% under den senaste timmen och -17.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

WONEY (WONEY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 12.53K$ 12.53K $ 12.53K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.53K$ 12.53K $ 12.53K Cirkulationsutbud 871.71M 871.71M 871.71M Totalt utbud 871,710,019.254017 871,710,019.254017 871,710,019.254017

Det aktuella börsvärdet för WONEY är $ 12.53K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WONEY är 871.71M, med ett totalt utbud på 871710019.254017. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.53K.