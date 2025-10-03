Utforska Wonder Sites(WONDER) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WONDER-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Wonder Sites(WONDER) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WONDER-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 412.33K $ 412.33K $ 412.33K Totalt utbud: $ 972.08M $ 972.08M $ 972.08M Cirkulerande utbud $ 972.08M $ 972.08M $ 972.08M FDV (värdering efter full utspädning): $ 412.33K $ 412.33K $ 412.33K Högsta någonsin: $ 0.00256663 $ 0.00256663 $ 0.00256663 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00042415 $ 0.00042415 $ 0.00042415 Läs mer om priset på Wonder Sites(WONDER) Köp WONDER nu! Wonder Sites (WONDER) Information $WONDER Token is the native utility token of Wondersites.co, a platform that helps users create business tools using Notion as a database. The platform builds essential business infrastructure including helpdesks, documentation hubs, blogs, and marketplaces without requiring coding knowledge. Used by hundreds of businesses, Wondersites offers an alternative to WordPress (which powers 43% of websites globally) by leveraging Notion's database capabilities and its 200 million monthly users. $WONDER Token is the native utility token of Wondersites.co, a platform that helps users create business tools using Notion as a database. The platform builds essential business infrastructure including helpdesks, documentation hubs, blogs, and marketplaces without requiring coding knowledge. Used by hundreds of businesses, Wondersites offers an alternative to WordPress (which powers 43% of websites globally) by leveraging Notion's database capabilities and its 200 million monthly users. The token provides holders with premium feature access, governance rights, and service discounts within the ecosystem. Wondersites combines Notion's database functionality with SEO optimization, custom domains, analytics, web3 integrations, paywalls, memberships, and AI features to help businesses efficiently build and manage their digital toolkit. Officiell webbplats: https://wondersites.co Wonder Sites (WONDER) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Wonder Sites (WONDER) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet WONDER-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många WONDER-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår WONDER:s tokenomics, utforska WONDER-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för WONDER Vill du veta vart WONDER kan vara på väg? På WONDER sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se WONDER-tokens prisförutsägelse nu! 