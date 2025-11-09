Womo Pris idag

Livepriset för Womo (WM) idag är $ 0.289279, med en förändring på 10.77% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WM till USD är$ 0.289279 per WM.

Womo rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 289,302, med ett cirkulerande utbud på 1.00M WM. Under de senaste 24 timmarna handlades WM mellan $ 0.248237 (lägsta) och $ 0.302986 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.694689, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WM med -1.40% under den senaste timmen och -5.74% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Womo (WM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 289.30K$ 289.30K $ 289.30K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 289.30K$ 289.30K $ 289.30K Cirkulationsutbud 1.00M 1.00M 1.00M Totalt utbud 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482

Det aktuella börsvärdet för Womo är $ 289.30K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WM är 1.00M, med ett totalt utbud på 1000077.480174482. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 289.30K.