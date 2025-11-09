WolfWifBallz Pris idag

Livepriset för WolfWifBallz (BALLZ) idag är --, med en förändring på 0.89% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BALLZ till USD är-- per BALLZ.

WolfWifBallz rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 44,229, med ett cirkulerande utbud på 1.00B BALLZ. Under de senaste 24 timmarna handlades BALLZ mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.080777, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BALLZ med -- under den senaste timmen och -13.60% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

WolfWifBallz (BALLZ) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 44.23K$ 44.23K $ 44.23K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 44.23K$ 44.23K $ 44.23K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

