Wolf of Wall Street ($WOLF) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Wolf of Wall Street($WOLF), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Wolf of Wall Street ($WOLF) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Wolf of Wall Street($WOLF), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 873.42M $ 873.42M $ 873.42M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Högsta någonsin: $ 0.01819523 $ 0.01819523 $ 0.01819523 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00145047 $ 0.00145047 $ 0.00145047 Läs mer om priset på Wolf of Wall Street($WOLF) Köp $WOLF nu! Wolf of Wall Street ($WOLF) Information $WOLF is the unofficial crypto fan club for the iconic film, The Wolf of Wall Street. The project was made to celebrate the hilarious memes and inspirational themes from this iconic film based on the wild life of Jordan Belfort. So the project has the potential for a natural fan base from the start. We have a robust roadmap for the $WOLF which includes staking and NFTs. We just had developed, and launched, a $WOLF telegram Tipbot. Our community can use it how they like to send & receive $WOLF to anyone on telegram just by tipping their tg handle (without any tipping fees!). This brings real utility to the project. At Stratton Oakmont 2.0 (modeled after the Wolf’s real life boiler room), our objective is to help each other get rich, by sharing alpha and trading strategies. Participants may be rewarded for sharing good information with the community, by being tipped in $WOLF tokens in the channel. $WOLF is the unofficial crypto fan club for the iconic film, The Wolf of Wall Street. The project was made to celebrate the hilarious memes and inspirational themes from this iconic film based on the wild life of Jordan Belfort. So the project has the potential for a natural fan base from the start. We have a robust roadmap for the $WOLF which includes staking and NFTs. We just had developed, and launched, a $WOLF telegram Tipbot. Officiell webbplats: https://wolfofwallstreeteth.com/ Wolf of Wall Street ($WOLF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Wolf of Wall Street ($WOLF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet $WOLF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många $WOLF-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår $WOLF:s tokenomics, utforska $WOLF-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för $WOLF Vill du veta vart $WOLF kan vara på väg? 