Woffle Pris idag

Livepriset för Woffle (WOF) idag är $ 0.00005155, med en förändring på 2.78% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WOF till USD är$ 0.00005155 per WOF.

Woffle rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 51,624, med ett cirkulerande utbud på 999.95M WOF. Under de senaste 24 timmarna handlades WOF mellan $ 0.00005061 (lägsta) och $ 0.00005329 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00244579, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00004724.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WOF med -0.88% under den senaste timmen och -26.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Woffle (WOF) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 51.62K$ 51.62K $ 51.62K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 51.62K$ 51.62K $ 51.62K Cirkulationsutbud 999.95M 999.95M 999.95M Totalt utbud 999,950,914.3479 999,950,914.3479 999,950,914.3479

