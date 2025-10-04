Wizard Cat (WIZARD) Tokenomics
Wizard Cat (WIZARD) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Wizard Cat(WIZARD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Wizard Cat (WIZARD) Information
In the enchanted world of Cryptonia, The Wizard Cat was no ordinary feline. Armed with a magical staff and an ancient spellbook, this mystical cat cast a viral spell on TikTok, capturing the hearts of millions overnight. Born from its viral fame, the “Wizard Cat” meme coin emerged, infused with the cat’s magical power. Holders of the coin are not just investors—they’re apprentices in the art of cryptic magic, wielding a piece of The Wizard Cat’s legendary sorcery. Now, with every transaction, a touch of magic spreads across the digital realm, building a community of wizards ready to turn the crypto world into their playground of enchantment.
Wizard Cat (WIZARD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Wizard Cat (WIZARD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet WIZARD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många WIZARD-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår WIZARD:s tokenomics, utforska WIZARD-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för WIZARD
Vill du veta vart WIZARD kan vara på väg? På WIZARD sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn