Wizard Cat (WIZARD) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Wizard Cat(WIZARD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 13.05K $ 13.05K $ 13.05K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 13.05K $ 13.05K $ 13.05K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Wizard Cat (WIZARD) Information In the enchanted world of Cryptonia, The Wizard Cat was no ordinary feline. Armed with a magical staff and an ancient spellbook, this mystical cat cast a viral spell on TikTok, capturing the hearts of millions overnight. Born from its viral fame, the "Wizard Cat" meme coin emerged, infused with the cat's magical power. Holders of the coin are not just investors—they're apprentices in the art of cryptic magic, wielding a piece of The Wizard Cat's legendary sorcery. Now, with every transaction, a touch of magic spreads across the digital realm, building a community of wizards ready to turn the crypto world into their playground of enchantment. Officiell webbplats: https://thewizardcat.com/ Wizard Cat (WIZARD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Wizard Cat (WIZARD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet WIZARD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många WIZARD-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.