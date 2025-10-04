Utforska Wistaverse(WISTA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WISTA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Wistaverse(WISTA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WISTA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MEXC Exchange / Kryptopris / Wistaverse (WISTA) / Tokenomik / Wistaverse (WISTA) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Wistaverse(WISTA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD wistaverse tokenomics Information om wistaverse Wistaverse (WISTA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Wistaverse(WISTA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 18.49K $ 18.49K $ 18.49K Totalt utbud: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Cirkulerande utbud $ 37.13M $ 37.13M $ 37.13M FDV (värdering efter full utspädning): $ 20.92K $ 20.92K $ 20.92K Högsta någonsin: $ 0.091306 $ 0.091306 $ 0.091306 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00049801 $ 0.00049801 $ 0.00049801 Läs mer om priset på Wistaverse(WISTA) Köp WISTA nu! Wistaverse (WISTA) Information Wistaverse is a platform that has been designed to enable virtual protests in the metaverse. Built as a decentralized public good, the platform is politically neutral and accessible to all, providing and facilitating a safe space for individuals to voice their opinions and engage in immersive events with their communities. Wistaverse provides a viable alternative for those who are unable to participate in real-life protests and enables any cause to gain global support and raise decentralized funding during events. Individuals can express their messages and show solidarity with a cause through the use of avatars and digital tools such as signs, banners, and wearables. Wistaverse's first protests will take place in The Sandbox Game, the Largest metaverse to date which boasts over 4.5 million active users. The first protest Arena is versatile and ready for event organizers to use, ensuring that each protest is unique and tailored to the specific cause being supported. Wistaverse is also developing its own standalone metaverse application Which is set to be ready in summer 2024. Built on Polygon, The WI$TA token powers the Wistaverse experience. Participants will be able to help their cause raise funds via donations in WI$TA during protests. For each event, the sale of avatars and other purchasable items within the ecosystem will help raise additional funds for the cause. Officiell webbplats: https://www.wistaverse.com/ Whitepaper: https://www.wistaverse.com/pdf/wistaverse-whitepaper.pdf Wistaverse (WISTA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Wistaverse (WISTA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet WISTA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många WISTA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 