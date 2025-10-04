Utforska Winter Arc(WINTER) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WINTER-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Winter Arc(WINTER) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WINTER-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om WINTER WINTER prisinformation WINTER officiell webbplats WINTER tokenomics WINTER Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Winter Arc (WINTER) / Tokenomik / Winter Arc (WINTER) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Winter Arc(WINTER), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD winter-arc tokenomics Information om winter-arc Winter Arc (WINTER) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Winter Arc(WINTER), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 669.24K $ 669.24K $ 669.24K Totalt utbud: $ 972.40M $ 972.40M $ 972.40M Cirkulerande utbud $ 972.40M $ 972.40M $ 972.40M FDV (värdering efter full utspädning): $ 669.24K $ 669.24K $ 669.24K Högsta någonsin: $ 0.02920174 $ 0.02920174 $ 0.02920174 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00068824 $ 0.00068824 $ 0.00068824 Läs mer om priset på Winter Arc(WINTER) Köp WINTER nu! Winter Arc (WINTER) Information Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too Officiell webbplats: https://winterarcsol.com/ Winter Arc (WINTER) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Winter Arc (WINTER) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet WINTER-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många WINTER-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår WINTER:s tokenomics, utforska WINTER-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för WINTER Vill du veta vart WINTER kan vara på väg? På WINTER sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se WINTER-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn