WINSTON prisinformation WINSTON officiell webbplats WINSTON tokenomics WINSTON Prisförutsägelse winston spider monkey (WINSTON) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om winston spider monkey(WINSTON), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. winston spider monkey (WINSTON) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för winston spider monkey(WINSTON), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 12.97K Totalt utbud: $ 999.34M Cirkulerande utbud $ 999.34M FDV (värdering efter full utspädning): $ 12.97K Högsta någonsin: $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 winston spider monkey (WINSTON) Information We've been checking out Winston's videos on TikTok, and we couldn't get enough of how adorable this little monkey is! Naturally, the community wanted to get involved and show our support. After reaching out to his dad, @MichaelRobison on Instagram and TikTok, we finally connected with him on X. We shared our vision of making #Winston a crypto and internet sensation with our token, and Michael has been nothing but supportive. Not only has he posted about us on his X account, but he also updated his TikTok bio to include our Dex link and has even started making personalized videos for us. Michael's deep roots in the crypto world make this collaboration even more exciting—he's a true OG, having contributed to the Ethereum fork paper and worked on many white papers from 2016-2019. He's no stranger to crypto! In honor of Winston, we're thrilled to announce that once we reach a $10 million market cap, members of the community will be donating $5,000 to Winston's 501(c)(3) non-profit organization! ​ ​​Be sure to check them out and join us in supporting! Michael’s deep roots in the crypto world make this collaboration even more exciting—he’s a true OG, having contributed to the Ethereum fork paper and worked on many white papers from 2016-2019. He’s no stranger to crypto! In honor of Winston, we’re thrilled to announce that once we reach a $10 million market cap, members of the community will be donating $5,000 to Winston’s 501(c)(3) non-profit organization! ​ ​​Be sure to check them out and join us in supporting! We’ve been checking out Winston’s videos on TikTok, and we couldn't get enough of how adorable this little monkey is! Naturally, the community wanted to get involved and show our support. After reaching out to his dad, @MichaelRobison on Instagram and TikTok, we finally connected with him on X. We shared our vision of making #Winston a crypto and internet sensation with our token, and Michael has been nothing but supportive. Officiell webbplats: https://winstonspidermonkey.com winston spider monkey (WINSTON) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i winston spider monkey (WINSTON) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet WINSTON-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många WINSTON-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår WINSTON:s tokenomics, utforska WINSTON-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för WINSTON Vill du veta vart WINSTON kan vara på väg? På WINSTON sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. 