WILDWEST Pris idag

Livepriset för WILDWEST (WILDW) idag är $ 0.00009728, med en förändring på 2.35% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WILDW till USD är$ 0.00009728 per WILDW.

WILDWEST rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 97,278, med ett cirkulerande utbud på 1.00B WILDW. Under de senaste 24 timmarna handlades WILDW mellan $ 0.00009698 (lägsta) och $ 0.00010013 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00026525, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00009045.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WILDW med -1.54% under den senaste timmen och -19.74% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

WILDWEST (WILDW) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 97.28K$ 97.28K $ 97.28K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 97.28K$ 97.28K $ 97.28K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för WILDWEST är $ 97.28K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WILDW är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 97.28K.