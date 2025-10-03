Wife Changing Money (WIFE) Tokenomics
Wife Changing Money (WIFE) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Wife Changing Money(WIFE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Wife Changing Money (WIFE) Information
WIFE is the first token launched by HeyAnon on the Arena Social platform, built on the Avalanche network. Rooted in meme culture and DeFAI, WIFE captures the spirit of crypto-native humor and ambition. The motto “Wife Changing Money” plays on the idea that only in crypto can gains be so life-changing, you might just upgrade everything - even your wife. What makes WIFE unique is that it's the first token launched by HeyAnon.
Wife Changing Money (WIFE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Wife Changing Money (WIFE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet WIFE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många WIFE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår WIFE:s tokenomics, utforska WIFE-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för WIFE
Vill du veta vart WIFE kan vara på väg? På WIFE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn