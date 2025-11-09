WhaleAI Pris idag

Livepriset för WhaleAI (WHAI) idag är $ 0.146158, med en förändring på 3.43% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WHAI till USD är$ 0.146158 per WHAI.

WhaleAI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 146,158, med ett cirkulerande utbud på 1.00M WHAI. Under de senaste 24 timmarna handlades WHAI mellan $ 0.144693 (lägsta) och $ 0.152247 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.532364, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.068646.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WHAI med -- under den senaste timmen och -16.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

WhaleAI (WHAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 146.16K$ 146.16K $ 146.16K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 146.16K$ 146.16K $ 146.16K Cirkulationsutbud 1.00M 1.00M 1.00M Totalt utbud 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för WhaleAI är $ 146.16K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WHAI är 1.00M, med ett totalt utbud på 1000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 146.16K.