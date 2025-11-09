BörsDEX+
Livepriset för Weth Hedz idag är 0 USD.HEDZ börsvärdet är 9,666.92 USD. Följ prisuppdateringar för HEDZ till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om HEDZ

HEDZ prisinformation

Vad är HEDZ

HEDZ officiell webbplats

HEDZ tokenomics

HEDZ Prisförutsägelse

Weth Hedz Logotyp

Weth Hedz Pris (HEDZ)

Onoterad

1 HEDZ-till-USD pris i realtid:

--
----
0.00%1D
USD
Weth Hedz (HEDZ) Live Pris Diagram
Weth Hedz Pris idag

Livepriset för Weth Hedz (HEDZ) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HEDZ till USD är-- per HEDZ.

Weth Hedz rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,666.92, med ett cirkulerande utbud på 1.00B HEDZ. Under de senaste 24 timmarna handlades HEDZ mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HEDZ med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Weth Hedz (HEDZ) Marknadsinformation

$ 9.67K
$ 9.67K$ 9.67K

--
----

$ 9.67K
$ 9.67K$ 9.67K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Weth Hedz är $ 9.67K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HEDZ är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.67K.

Weth Hedz Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Weth Hedz (HEDZ) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Weth Hedz till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Weth Hedz till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Weth Hedz till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Weth Hedz till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ 0-63.37%
60 dagar$ 0-13.56%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Weth Hedz

Weth Hedz (HEDZ) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HEDZ $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Weth Hedz (HEDZ) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Weth Hedz potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Weth Hedz kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för HEDZ prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Weth Hedz Price Prediction.

Vad är Weth Hedz (HEDZ)

WETH HEDZ is a meme token and NFT project that satirizes, celebrates, and documents the beautiful chaos of full-time crypto addiction. If you’re not on Meth, you’re probably on Weth. We're not here to sell you hype. We're here to reflect what happens when “candles” becomes your personality. Serving the unhinged obsession with crypto, DeFi, JPEG culture, and blockchain degeneracy. It’s a satirical art and culture movement. A support group for the chainbound. tribute to the hopelessly online. We represent the people who told their families, “Trust me, i can 2X the money I owe you ,” The ones who see a bowl of cereal and wonder if it’s tokenized yet. We’re here to show you what the crypto space actually looks like: Unstable, hilarious, dangerous, brilliant. Exactly like the people in it.

The $HEDZ token is the fuel behind the madness, powering staking, utility, rewards, and whatever else the devs dream up in their next dopamine spiral. Because we’re not just here for the memes. We’re building utility — in our own, unhinged way.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Weth Hedz (HEDZ) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Weth Hedz

Hur mycket kommer 1 Weth Hedz att vara värd år 2030?
Om Weth Hedz skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Weth Hedz-priser och förväntad avkastning.
