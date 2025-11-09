Weth Hedz Pris idag

Livepriset för Weth Hedz (HEDZ) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HEDZ till USD är-- per HEDZ.

Weth Hedz rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,666.92, med ett cirkulerande utbud på 1.00B HEDZ. Under de senaste 24 timmarna handlades HEDZ mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HEDZ med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Weth Hedz (HEDZ) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

