Websync Pris idag

Livepriset för Websync (WEBS) idag är $ 0.0076413, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WEBS till USD är$ 0.0076413 per WEBS.

Websync rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,868.55, med ett cirkulerande utbud på 898.87K WEBS. Under de senaste 24 timmarna handlades WEBS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.49, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00760378.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WEBS med -- under den senaste timmen och -20.41% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Websync (WEBS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.87K$ 6.87K $ 6.87K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.64K$ 7.64K $ 7.64K Cirkulationsutbud 898.87K 898.87K 898.87K Totalt utbud 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

