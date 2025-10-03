Web3 Whales (W3W) Tokenomics
Web3 Whales (W3W) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Web3 Whales(W3W), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Web3 Whales (W3W) Information
What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits.
Web3 Whales (W3W) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Web3 Whales (W3W) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet W3W-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många W3W-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår W3W:s tokenomics, utforska W3W-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för W3W
Vill du veta vart W3W kan vara på väg? På W3W sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn