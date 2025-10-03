Utforska WAYGU CASH(WAYGU) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WAYGU-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska WAYGU CASH(WAYGU) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WAYGU-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 16.39K $ 16.39K $ 16.39K Totalt utbud: $ 989.42M $ 989.42M $ 989.42M Cirkulerande utbud $ 989.42M $ 989.42M $ 989.42M FDV (värdering efter full utspädning): $ 16.39K $ 16.39K $ 16.39K Högsta någonsin: $ 0.02553709 $ 0.02553709 $ 0.02553709 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på WAYGU CASH(WAYGU) Köp WAYGU nu! WAYGU CASH (WAYGU) Information Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It's about fun, finance, and flipping the script — one block at a time. Officiell webbplats: https://www.waygu.cash/ WAYGU CASH (WAYGU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i WAYGU CASH (WAYGU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet WAYGU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många WAYGU-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår WAYGU:s tokenomics, utforska WAYGU-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för WAYGU Vill du veta vart WAYGU kan vara på väg? På WAYGU sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se WAYGU-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn