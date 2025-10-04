Utforska Water Rabbit(WAR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WAR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Water Rabbit(WAR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WAR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 547.29K $ 547.29K $ 547.29K Totalt utbud: $ 889.52M $ 889.52M $ 889.52M Cirkulerande utbud $ 888.77M $ 888.77M $ 888.77M FDV (värdering efter full utspädning): $ 547.75K $ 547.75K $ 547.75K Högsta någonsin: $ 0.0014013 $ 0.0014013 $ 0.0014013 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.0006173 $ 0.0006173 $ 0.0006173 Läs mer om priset på Water Rabbit(WAR) Köp WAR nu! Water Rabbit (WAR) Information What is the project about? Water Rabbit Token ($WAR) is an innovative cryptocurrency developed by Shanvere DAO. Our project's primary objective is to position $WAR as a widely recognized and utilized currency in the digital assets space. We envision $WAR as a trusted medium of exchange, store of value, and unit of account, going beyond the conventional role of cryptocurrencies. What makes your project unique? Unlike many other cryptocurrencies, $WAR is not simply another 'memecoin'. It is a part of a greater mission to reshape the landscape of digital currencies. We are actively collaborating with top-tier institutions to establish $WAR as a credible and trusted financial instrument in the digital economy. Our vision and partnerships set us apart, giving us a unique positioning in the cryptosphere. History of your project. The $WAR project was launched on the 27th of July, 2022, beginning its journey on the Binance Smart Chain. Our token has since been listed on various platforms, including Pancakeswap, Poocoin, Bogged.finance, and P2B, thus gaining significant exposure and recognition in the cryptocurrency market. What’s next for your project? The future of $WAR is full of potential and expansion. We are continuously working towards forming new strategic partnerships, increasing our token's utility, and further enhancing its recognition as a valid currency. Our vision is for $WAR to be more than just another cryptocurrency, but an integral part of the evolving financial landscape. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet WAR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många WAR-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår WAR:s tokenomics, utforska WAR-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för WAR Vill du veta vart WAR kan vara på väg? På WAR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se WAR-tokens prisförutsägelse nu! Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn