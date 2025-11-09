Wasder Pris idag

Livepriset för Wasder (WAS) idag är $ 0.00003601, med en förändring på 5.95% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAS till USD är$ 0.00003601 per WAS.

Wasder rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 20,289, med ett cirkulerande utbud på 597.08M WAS. Under de senaste 24 timmarna handlades WAS mellan $ 0.00003297 (lägsta) och $ 0.00003602 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0615, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00002437.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAS med +2.88% under den senaste timmen och -12.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wasder (WAS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 20.29K$ 20.29K $ 20.29K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 33.98K$ 33.98K $ 33.98K Cirkulationsutbud 597.08M 597.08M 597.08M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Wasder är $ 20.29K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WAS är 597.08M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 33.98K.