Livepriset för Wasder idag är 0.00003601 USD.WAS börsvärdet är 20,289 USD. Följ prisuppdateringar för WAS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Wasder idag är 0.00003601 USD.WAS börsvärdet är 20,289 USD. Följ prisuppdateringar för WAS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om WAS

WAS prisinformation

Vad är WAS

WAS officiell webbplats

WAS tokenomics

WAS Prisförutsägelse

Wasder Logotyp

Wasder Pris (WAS)

Onoterad

1 WAS-till-USD pris i realtid:

--
----
-5.40%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Wasder (WAS) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:45:58 (UTC+8)

Wasder Pris idag

Livepriset för Wasder (WAS) idag är $ 0.00003601, med en förändring på 5.95% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAS till USD är$ 0.00003601 per WAS.

Wasder rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 20,289, med ett cirkulerande utbud på 597.08M WAS. Under de senaste 24 timmarna handlades WAS mellan $ 0.00003297 (lägsta) och $ 0.00003602 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0615, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00002437.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAS med +2.88% under den senaste timmen och -12.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wasder (WAS) Marknadsinformation

$ 20.29K
$ 20.29K$ 20.29K

--
----

$ 33.98K
$ 33.98K$ 33.98K

597.08M
597.08M 597.08M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Wasder är $ 20.29K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WAS är 597.08M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 33.98K.

Wasder Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00003297
$ 0.00003297$ 0.00003297
lägsta under 24-timmar
$ 0.00003602
$ 0.00003602$ 0.00003602
högsta under 24-timmar

$ 0.00003297
$ 0.00003297$ 0.00003297

$ 0.00003602
$ 0.00003602$ 0.00003602

$ 0.0615
$ 0.0615$ 0.0615

$ 0.00002437
$ 0.00002437$ 0.00002437

+2.88%

+5.95%

-12.13%

-12.13%

Wasder (WAS) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Wasder till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Wasder till USD $ -0.0000051462.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Wasder till USD $ -0.0000163631.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Wasder till USD $ -0.0000029890154370897.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+5.95%
30 dagar$ -0.0000051462-14.29%
60 dagar$ -0.0000163631-45.44%
90 dagar$ -0.0000029890154370897-7.66%

Prisförutsägelse för Wasder

Wasder (WAS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för WAS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Wasder (WAS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Wasder potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Wasder kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för WAS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Wasder Price Prediction.

Vad är Wasder (WAS)

Wasder is a Swedish company that was first launched in 2017 as a social community platform for gamers, and the token reward ecosystem was launched May 7th, 2021. The platform enables gamers to utilize several tools to find other gamers to play with, host their own communities, connect with their favorite streamers, have party chats with friends and much more. With the launch of a token comes integration of NFTs, virtual events, tournaments and much more.

The platform itself has been in open beta since 2020, and onboarded over 100,000 new users during the first year.

Wasder (WAS) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Wasder

Hur mycket kommer 1 Wasder att vara värd år 2030?
Om Wasder skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Wasder-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:45:58 (UTC+8)

Wasder (WAS) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

