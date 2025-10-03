Utforska Warped Games(WARPED) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WARPED-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Warped Games(WARPED) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WARPED-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 4.27M $ 4.27M $ 4.27M Totalt utbud: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerande utbud $ 7.08B $ 7.08B $ 7.08B FDV (värdering efter full utspädning): $ 6.04M $ 6.04M $ 6.04M Högsta någonsin: $ 0.0033147 $ 0.0033147 $ 0.0033147 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00060363 $ 0.00060363 $ 0.00060363 Läs mer om priset på Warped Games(WARPED) Köp WARPED nu! Warped Games (WARPED) Information What is $WARPED? $WARPED is the ERC-20 utility token that powers the Warped Universe. Its primary utilities include: -Fueling Web2 - Web3 Collectible Conversions: Fueling the portal to player ownership. -Guiding Game Development & Design: Empowering token holders to influence the direction and evolution of the Warped Universe. -Discounts on Warped Items & Collectibles: Using $WARPED can provide discounts on various Warped in-game items & collectibles. -Game Rewards: $WARPED will be used to reward players in-game, in competitions, and more. $WARPED, EMPOWERING A VIRTUAL GAMING ECOSYSTEM From the creative minds behind Lego Universe and Jumpgate with experience at Star Citizen, Pixar and Disney, alongside the team who crafted the STARL Metaverse Project and MMO Warp Nexus, Warped Games is thrilled to introduce Warped Universe - Welcome to the frontier of gamified virtual exploration. What are the key features of Warped Universe? -Interconnected Gameplay Across Multiple Genres -Empowering Players - From the way you play to the way you extract value from your gaming experiences -Optional NFT-based Digital Collectibles - Choose your level of on-chain interaction -Community-Guided Development and Collaborative Storytelling Officiell webbplats: https://warped.games/ Whitepaper: https://wp.warped.games/ Warped Games (WARPED) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Warped Games (WARPED) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet WARPED-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många WARPED-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår WARPED:s tokenomics, utforska WARPED-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för WARPED Vill du veta vart WARPED kan vara på väg? På WARPED sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se WARPED-tokens prisförutsägelse nu! 