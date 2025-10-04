Utforska WarpBeam(WPLAY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WPLAY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska WarpBeam(WPLAY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WPLAY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 61.44K $ 61.44K $ 61.44K Totalt utbud: $ 365.00M $ 365.00M $ 365.00M Cirkulerande utbud $ 36.50M $ 36.50M $ 36.50M FDV (värdering efter full utspädning): $ 614.38K $ 614.38K $ 614.38K Högsta någonsin: $ 0.02307119 $ 0.02307119 $ 0.02307119 Lägsta någonsin: $ 0.0000050 $ 0.0000050 $ 0.0000050 Aktuellt pris: $ 0.00168112 $ 0.00168112 $ 0.00168112 Läs mer om priset på WarpBeam(WPLAY) Köp WPLAY nu! WarpBeam (WPLAY) Information The next generation TV ecosystem - Space to Everyone - Content creators TV ecosystem / Hybrid / WEB3 Friendly WarpBeam was built to bridge the gap between traditional streaming services and the emerging Web3 landscape. Including the satellite television as open tv format, to help the small content creators, artist reach the audience. The way we want to create it is to build a loyal community, from every single member, who could be important and connected to our ecosystem. The goal was to create an ecosystem that provides not only high-quality entertainment while integrating blockchain technology for monetization, ownership, and engagement, but also to have the real users: no bots, fake accounts, who helps each other to grow and be the real numbers for media buyers and advertisers. Officiell webbplats: https://warpbeam.io Whitepaper: https://github.com/warpbeam/press/blob/main/whitepaper.pdf WarpBeam (WPLAY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i WarpBeam (WPLAY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet WPLAY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många WPLAY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår WPLAY:s tokenomics, utforska WPLAY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för WPLAY Vill du veta vart WPLAY kan vara på väg? På WPLAY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se WPLAY-tokens prisförutsägelse nu! 