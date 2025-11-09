Wall Street Shiba Pris idag

Livepriset för Wall Street Shiba (STIBA) idag är $ 0.00018874, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STIBA till USD är$ 0.00018874 per STIBA.

Wall Street Shiba rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 188,744, med ett cirkulerande utbud på 1.00B STIBA. Under de senaste 24 timmarna handlades STIBA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01904074, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00003173.

I kortsiktigt resultat, rörde sig STIBA med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wall Street Shiba (STIBA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 188.74K$ 188.74K $ 188.74K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 188.74K$ 188.74K $ 188.74K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Wall Street Shiba är $ 188.74K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av STIBA är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 188.74K.