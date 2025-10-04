Utforska wain(WAIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WAIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska wain(WAIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WAIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

wain (WAIN) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om wain(WAIN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

wain tokenomics

Information om wain

wain (WAIN) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för wain(WAIN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 24.66K
Totalt utbud: $ 896.04M
Cirkulerande utbud $ 896.04M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 24.66K
Högsta någonsin: $ 0.00273767
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

wain (WAIN) Information

Wain is a fun art project about a cute cat loosely inspired by Louis Wain's love for cats. While the character has its own unique style, it draws a bit of influence from his whimsical take on feline charm. I've always admired Wain's art and even have 15 of his prints in my home. This project brings my love for art to life on Solana, blending creativity with blockchain innovation and experimentation.

Officiell webbplats: https://x.com/wainsol

wain (WAIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i wain (WAIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet WAIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många WAIN-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn