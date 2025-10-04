Utforska WagyuSwap(WAG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WAG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska WagyuSwap(WAG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WAG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

WagyuSwap (WAG) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för WagyuSwap(WAG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 7.68K $ 7.68K $ 7.68K Totalt utbud: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerande utbud $ 46.78M $ 46.78M $ 46.78M FDV (värdering efter full utspädning): $ 82.14K $ 82.14K $ 82.14K Högsta någonsin: $ 2.94 $ 2.94 $ 2.94 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00016428 $ 0.00016428 $ 0.00016428 WagyuSwap (WAG) Information WagyuSwap: The First DEX on the fastest blockchain Velas. The finest cut of decentralized trading platforms will serve a nascent ecosystem that is already buzzing with dozens of new projects. With this explosion of development activity on the fastest blockchain around built with Solana's own code, crypto enthusiasts and investors who want to get an early footing to explore the riches of this world have a limited scope of options to do so. Officiell webbplats: https://www.wagyuswap.app/ WagyuSwap (WAG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i WagyuSwap (WAG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet WAG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många WAG-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.