WachAI Pris idag

Livepriset för WachAI (WACH) idag är $ 0.00194385, med en förändring på 11.89% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WACH till USD är$ 0.00194385 per WACH.

WachAI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,031,094, med ett cirkulerande utbud på 531.65M WACH. Under de senaste 24 timmarna handlades WACH mellan $ 0.00193431 (lägsta) och $ 0.00226965 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0086231, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WACH med -2.08% under den senaste timmen och -46.33% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

WachAI (WACH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Cirkulationsutbud 531.65M 531.65M 531.65M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

