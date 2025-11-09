W Coin Pris idag

Livepriset för W Coin (W COIN) idag är $ 0.00000514, med en förändring på 1.98% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för W COIN till USD är$ 0.00000514 per W COIN.

W Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,780.14, med ett cirkulerande utbud på 930.29M W COIN. Under de senaste 24 timmarna handlades W COIN mellan $ 0.00000509 (lägsta) och $ 0.00000524 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00032853, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000509.

I kortsiktigt resultat, rörde sig W COIN med -- under den senaste timmen och -15.83% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

W Coin (W COIN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.78K$ 4.78K $ 4.78K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.78K$ 4.78K $ 4.78K Cirkulationsutbud 930.29M 930.29M 930.29M Totalt utbud 930,291,162.590595 930,291,162.590595 930,291,162.590595

