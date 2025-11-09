Vooz Coin Pris idag

Livepriset för Vooz Coin (VOOZ) idag är --, med en förändring på 2.27% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VOOZ till USD är-- per VOOZ.

Vooz Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 210,820, med ett cirkulerande utbud på 998.41M VOOZ. Under de senaste 24 timmarna handlades VOOZ mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00131691, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VOOZ med 0.00% under den senaste timmen och -17.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Vooz Coin (VOOZ) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 210.82K$ 210.82K $ 210.82K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 210.82K$ 210.82K $ 210.82K Cirkulationsutbud 998.41M 998.41M 998.41M Totalt utbud 998,410,184.147502 998,410,184.147502 998,410,184.147502

Det aktuella börsvärdet för Vooz Coin är $ 210.82K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av VOOZ är 998.41M, med ett totalt utbud på 998410184.147502. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 210.82K.