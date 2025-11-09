BörsDEX+
Livepriset för Vooz Coin idag är 0 USD.VOOZ börsvärdet är 210,820 USD. Följ prisuppdateringar för VOOZ till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Vooz Coin idag är 0 USD.VOOZ börsvärdet är 210,820 USD. Följ prisuppdateringar för VOOZ till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om VOOZ

VOOZ prisinformation

Vad är VOOZ

VOOZ whitepaper

VOOZ officiell webbplats

VOOZ tokenomics

VOOZ Prisförutsägelse

Vooz Coin Logotyp

Vooz Coin Pris (VOOZ)

Onoterad

1 VOOZ-till-USD pris i realtid:

$0.00021116
$0.00021116$0.00021116
-2.20%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Vooz Coin (VOOZ) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:57:56 (UTC+8)

Vooz Coin Pris idag

Livepriset för Vooz Coin (VOOZ) idag är --, med en förändring på 2.27% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VOOZ till USD är-- per VOOZ.

Vooz Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 210,820, med ett cirkulerande utbud på 998.41M VOOZ. Under de senaste 24 timmarna handlades VOOZ mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00131691, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VOOZ med 0.00% under den senaste timmen och -17.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Vooz Coin (VOOZ) Marknadsinformation

$ 210.82K
$ 210.82K$ 210.82K

--
----

$ 210.82K
$ 210.82K$ 210.82K

998.41M
998.41M 998.41M

998,410,184.147502
998,410,184.147502 998,410,184.147502

Det aktuella börsvärdet för Vooz Coin är $ 210.82K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av VOOZ är 998.41M, med ett totalt utbud på 998410184.147502. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 210.82K.

Vooz Coin Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00131691
$ 0.00131691$ 0.00131691

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-2.26%

-17.46%

-17.46%

Vooz Coin (VOOZ) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Vooz Coin till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Vooz Coin till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Vooz Coin till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Vooz Coin till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-2.26%
30 dagar$ 0-37.54%
60 dagar$ 0-65.24%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Vooz Coin

Vooz Coin (VOOZ) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för VOOZ $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Vooz Coin (VOOZ) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Vooz Coin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Vooz Coin kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för VOOZ prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Vooz Coin Price Prediction.

Vad är Vooz Coin (VOOZ)

Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3.

This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value.

On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ.

Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.

Vooz Coin (VOOZ) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Vooz Coin

Hur mycket kommer 1 Vooz Coin att vara värd år 2030?
Om Vooz Coin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Vooz Coin-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:57:56 (UTC+8)

