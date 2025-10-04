Utforska Voovo App(VOOVO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om VOOVO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Voovo App(VOOVO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om VOOVO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Voovo App (VOOVO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Voovo App(VOOVO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 18.57K $ 18.57K $ 18.57K Totalt utbud: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Cirkulerande utbud $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M FDV (värdering efter full utspädning): $ 18.57K $ 18.57K $ 18.57K Högsta någonsin: $ 0.00171215 $ 0.00171215 $ 0.00171215 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Voovo App(VOOVO) Köp VOOVO nu! Voovo App (VOOVO) Information Voovo App – The Future of X Trading Discover Voovo, the advanced AI-powered X trading bot designed for speed, simplicity, and seamless integration with the X platform (formerly Twitter). With Voovo, you can buy, swap, and trade tokens effortlessly—all through social interaction. Whether you're sending or receiving Solana tokens, or executing a swap, just mention on X and let the bot handle the rest. Voovo is more than a bot—it's a cutting-edge X trading utility that redefines how you engage with crypto on social platforms. Fast, intuitive, and secure, Voovo brings DeFi directly into your daily conversations. Officiell webbplats: https://voovo.xyz/ Voovo App (VOOVO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Voovo App (VOOVO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet VOOVO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många VOOVO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår VOOVO:s tokenomics, utforska VOOVO-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för VOOVO Vill du veta vart VOOVO kan vara på väg? På VOOVO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se VOOVO-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn