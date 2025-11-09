Vocalad Pris idag

Livepriset för Vocalad (VOCL) idag är $ 0.00005228, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VOCL till USD är$ 0.00005228 per VOCL.

Vocalad rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,228.48, med ett cirkulerande utbud på 100.00M VOCL. Under de senaste 24 timmarna handlades VOCL mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03302275, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00005166.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VOCL med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Vocalad (VOCL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Vocalad är $ 5.23K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av VOCL är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.23K.