VCHF Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / VNX Swiss Franc (VCHF) / Tokenomik / VNX Swiss Franc (VCHF) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om VNX Swiss Franc(VCHF), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD vnx-swiss-franc tokenomics Information om vnx-swiss-franc VNX Swiss Franc (VCHF) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för VNX Swiss Franc(VCHF), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 5.12M $ 5.12M $ 5.12M Totalt utbud: $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M Cirkulerande utbud $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M FDV (värdering efter full utspädning): $ 5.12M $ 5.12M $ 5.12M Högsta någonsin: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Lägsta någonsin: $ 0.0112707 $ 0.0112707 $ 0.0112707 Aktuellt pris: $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 Läs mer om priset på VNX Swiss Franc(VCHF) Köp VCHF nu! VNX Swiss Franc (VCHF) Information What is the project about? VNX Swiss Franc (VCHF) is a token referencing Swiss Franc from a token generator licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. What makes your project unique? Being referenced to traditional currency, VNX Swiss Franc offers a traditional asset in the digital form. VCHF token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) History of your project. VNX, a Liechtenstein-based company registered by the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA). In April 2022 VNX launched its European platform for investment into tokenized traditional assets and issues the first European multichain token fully backed by physical gold and represents individual ownership of the gold - VNX Gold (VNXAU). In December 2022, VNX added VNX Euro (VEUR) and VNX Swiss Franc (VCHF), expanding investor capabilities in the crypto space by offering digital assets tied to traditional currencies. VNX Euro (VEUR) and VNX Swiss Franc (VCHF) are tokens referencing respective fiat currencies. VNX stablecoins provide the ability for crypto users to trade in native currencies as well as manage their portfolio more effectively: to hedge, trade, and profit with more options. What's next for your project? VNX aims to make VNX Swiss Franc (VCHF) available to users by expanding the list of cryptocurrency exchanges where it is traded. There are also plans to release the token on various blockchains, making it multichain. What can your token be used for? Hedge. Hold VCHF to hedge against crypto volatility and avoid losses during a market decline; Trade. Buy and sell digital assets in a matter of minutes on CEXs and DEXs; Earn. Lend, provide liquidity, stake and use other investment opportunities in CeFi/DeFi. Being referenced to traditional currency, VNX Swiss Franc offers a traditional asset in the digital form. VCHF token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) History of your project. VNX, a Liechtenstein-based company registered by the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA). In April 2022 VNX launched its European platform for investment into tokenized traditional assets and issues the first European multichain token fully backed by physical gold and represents individual ownership of the gold - VNX Gold (VNXAU). In December 2022, VNX added VNX Euro (VEUR) and VNX Swiss Franc (VCHF), expanding investor capabilities in the crypto space by offering digital assets tied to traditional currencies. VNX Euro (VEUR) and VNX Swiss Franc (VCHF) are tokens referencing respective fiat currencies. VNX stablecoins provide the ability for crypto users to trade in native currencies as well as manage their portfolio more effectively: to hedge, trade, and profit with more options. What’s next for your project? VNX aims to make VNX Swiss Franc (VCHF) available to users by expanding the list of cryptocurrency exchanges where it is traded. There are also plans to release the token on various blockchains, making it multichain. What can your token be used for? Hedge. Hold VCHF to hedge against crypto volatility and avoid losses during a market decline; Trade. Buy and sell digital assets in a matter of minutes on CEXs and DEXs; Earn. Lend, provide liquidity, stake and use other investment opportunities in CeFi/DeFi. Officiell webbplats: https://vnx.li/vchf/ Whitepaper: https://vnx.li/wp-content/uploads/2023/01/2022.01.03-VNX-FRT-White-Paper-v-0.1.pdf VNX Swiss Franc (VCHF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i VNX Swiss Franc (VCHF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet VCHF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många VCHF-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår VCHF:s tokenomics, utforska VCHF-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för VCHF Vill du veta vart VCHF kan vara på väg? På VCHF sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se VCHF-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 