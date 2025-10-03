Utforska VNX Gold(VNXAU) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om VNXAU-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska VNX Gold(VNXAU) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om VNXAU-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Totalt utbud: $ 29.10K $ 29.10K $ 29.10K Cirkulerande utbud $ 29.10K $ 29.10K $ 29.10K FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Högsta någonsin: $ 126.12 $ 126.12 $ 126.12 Lägsta någonsin: $ 51.65 $ 51.65 $ 51.65 Aktuellt pris: $ 123.8 $ 123.8 $ 123.8 Läs mer om priset på VNX Gold(VNXAU) Köp VNXAU nu! VNX Gold (VNXAU) Information VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold. This token represents individual ownership of the physical gold that is stored in segregated storage in a high-security vault in Liechtenstein, a country with a stable economy with an S&P AAA rating, and a member of the EEA. Since VNX Gold tokens are linked to an actual physical gold, they offer the same benefits as gold, such as store of value, protection against volatility and inflation, and high liquidity – with complete digital convenience and freedom. VNXAU token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) The token is currently issued on two blockchains (Ethereum and Q) and the company continues development of new use cases with other blockchains. VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold. Officiell webbplats: https://vnx.li/ VNX Gold (VNXAU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i VNX Gold (VNXAU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet VNXAU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många VNXAU-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 