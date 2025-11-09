VIVA Pris idag

Livepriset för VIVA (VIVA) idag är $ 0.00499774, med en förändring på 6.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VIVA till USD är$ 0.00499774 per VIVA.

VIVA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,987,073, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M VIVA. Under de senaste 24 timmarna handlades VIVA mellan $ 0.00498605 (lägsta) och $ 0.00542886 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01138801, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00199132.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VIVA med +0.09% under den senaste timmen och +11.48% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

VIVA (VIVA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.99M$ 4.99M $ 4.99M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.99M$ 4.99M $ 4.99M Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totalt utbud 999,995,808.7905446 999,995,808.7905446 999,995,808.7905446

