Livepriset för VIRTUE idag är 0.01581043 USD.VIRTUE börsvärdet är 12,632.54 USD. Följ prisuppdateringar för VIRTUE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om VIRTUE

VIRTUE prisinformation

Vad är VIRTUE

VIRTUE whitepaper

VIRTUE officiell webbplats

VIRTUE tokenomics

VIRTUE Prisförutsägelse

VIRTUE Logotyp

VIRTUE Pris (VIRTUE)

Onoterad

1 VIRTUE-till-USD pris i realtid:

$0.01581043
-0.30%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
VIRTUE (VIRTUE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:45:16 (UTC+8)

VIRTUE Pris idag

Livepriset för VIRTUE (VIRTUE) idag är $ 0.01581043, med en förändring på 0.32% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VIRTUE till USD är$ 0.01581043 per VIRTUE.

VIRTUE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 12,632.54, med ett cirkulerande utbud på 799.00K VIRTUE. Under de senaste 24 timmarna handlades VIRTUE mellan $ 0.01570745 (lägsta) och $ 0.01586094 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.209091, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01527779.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VIRTUE med -- under den senaste timmen och -16.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

VIRTUE (VIRTUE) Marknadsinformation

$ 12.63K
--
$ 13.42K
799.00K
849,000.0
Det aktuella börsvärdet för VIRTUE är $ 12.63K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av VIRTUE är 799.00K, med ett totalt utbud på 849000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 13.42K.

VIRTUE Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01570745
lägsta under 24-timmar
$ 0.01586094
högsta under 24-timmar

$ 0.01570745
$ 0.01586094
$ 0.209091
$ 0.01527779
--

-0.31%

-16.81%

-16.81%

VIRTUE (VIRTUE) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på VIRTUE till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på VIRTUE till USD $ -0.0033925151.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på VIRTUE till USD $ -0.0044044490.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på VIRTUE till USD $ -0.02220694842249776.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-0.31%
30 dagar$ -0.0033925151-21.45%
60 dagar$ -0.0044044490-27.85%
90 dagar$ -0.02220694842249776-58.41%

Prisförutsägelse för VIRTUE

VIRTUE (VIRTUE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för VIRTUE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
VIRTUE (VIRTUE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på VIRTUE potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som VIRTUE kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för VIRTUE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på VIRTUE Price Prediction.

Vad är VIRTUE (VIRTUE)

Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI.

Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically.

Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities.

Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance.

By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike.

VIRTUE (VIRTUE) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om VIRTUE

Hur mycket kommer 1 VIRTUE att vara värd år 2030?
Om VIRTUE skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella VIRTUE-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:45:16 (UTC+8)

VIRTUE (VIRTUE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om VIRTUE

