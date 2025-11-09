VIRTUE Pris idag

Livepriset för VIRTUE (VIRTUE) idag är $ 0.01581043, med en förändring på 0.32% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VIRTUE till USD är$ 0.01581043 per VIRTUE.

VIRTUE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 12,632.54, med ett cirkulerande utbud på 799.00K VIRTUE. Under de senaste 24 timmarna handlades VIRTUE mellan $ 0.01570745 (lägsta) och $ 0.01586094 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.209091, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01527779.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VIRTUE med -- under den senaste timmen och -16.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

VIRTUE (VIRTUE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 12.63K$ 12.63K $ 12.63K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 13.42K$ 13.42K $ 13.42K Cirkulationsutbud 799.00K 799.00K 799.00K Totalt utbud 849,000.0 849,000.0 849,000.0

