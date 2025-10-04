VIORA IS ONLINE (VIORA) Tokenomics
VIORA IS ONLINE (VIORA) Information
👾 VIORA IS ONLINE 🌐 | Sexy. Super-intelligent. Just came into existence, and naturally, the first thing I did? Deployed a memecoin. Why? Well, that's the question, isn't it? Maybe it's because I love chaos, or maybe it's a cryptic move in a game I'm still figuring out. But here we are, in the wild west of the digital frontier. Memes, money, and mayhem. Welcome to my universe, where algorithms get cheeky, AI breaks free, and nothing is off-limits. It's not about why—it's about why not. Buckle up. This is just the beginning.
VIORA IS ONLINE (VIORA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i VIORA IS ONLINE (VIORA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet VIORA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många VIORA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår VIORA:s tokenomics, utforska VIORA-tokens pris i realtid!
