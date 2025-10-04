Utforska VIKITA(VIKITA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om VIKITA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska VIKITA(VIKITA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om VIKITA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

VIKITA (VIKITA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för VIKITA(VIKITA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 35.93K Totalt utbud: $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 35.93K Högsta någonsin: $ 0.00801098 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 VIKITA (VIKITA) Information VIKITA is not just a cryptocurrency; it's a whole meme experience that makes every investment fun and engaging. With this token, you not only get the chance to participate in cryptocurrency games but also become part of a global meme community. Upcoming Game: Vikita Metaversia In addition to its vibrant community and interactive elements, VIKITA will introduce an exciting new game, Vikita Metaversia. This game will be integrated into the VIKITA ecosystem and promises to offer: Immersive Gameplay: Dive into a rich, interactive world where meme culture and cryptocurrency come together in innovative ways. Unique Challenges and Rewards: Engage in fun challenges and quests, earning rewards that enhance your experience and status within the VIKITA community. Community Interaction: Collaborate with other players, participate in global events, and contribute to the evolution of the game's universe. Unique Challenges and Rewards: Engage in fun challenges and quests, earning rewards that enhance your experience and status within the VIKITA community. Community Interaction: Collaborate with other players, participate in global events, and contribute to the evolution of the game's universe. Exclusive Features: Unlock special in-game content and bonuses that are available only to token holders, making your participation even more rewarding. With Vikita Metaversia, VIKITA aims to create a dynamic and entertaining environment that enhances both the gaming and investing experiences for its users. Officiell webbplats: https://vikita.xyz/ VIKITA (VIKITA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i VIKITA (VIKITA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet VIKITA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många VIKITA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår VIKITA:s tokenomics, utforska VIKITA-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för VIKITA Vill du veta vart VIKITA kan vara på väg? Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.