Vies Token Pris idag

Livepriset för Vies Token (VIES) idag är --, med en förändring på 3.37% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VIES till USD är-- per VIES.

Vies Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 437,180, med ett cirkulerande utbud på 806.38M VIES. Under de senaste 24 timmarna handlades VIES mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01529872, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VIES med -0.03% under den senaste timmen och -25.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Vies Token (VIES) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 437.18K$ 437.18K $ 437.18K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 437.18K$ 437.18K $ 437.18K Cirkulationsutbud 806.38M 806.38M 806.38M Totalt utbud 806,378,225.0 806,378,225.0 806,378,225.0

Det aktuella börsvärdet för Vies Token är $ 437.18K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av VIES är 806.38M, med ett totalt utbud på 806378225.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 437.18K.