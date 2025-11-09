VIDT DAO Pris idag

Livepriset för VIDT DAO (VIDT) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VIDT till USD är-- per VIDT.

VIDT DAO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,651.7, med ett cirkulerande utbud på 869.80M VIDT. Under de senaste 24 timmarna handlades VIDT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.072876, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VIDT med -- under den senaste timmen och -96.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

VIDT DAO (VIDT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.65K$ 10.65K $ 10.65K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.25K$ 12.25K $ 12.25K Cirkulationsutbud 869.80M 869.80M 869.80M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för VIDT DAO är $ 10.65K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av VIDT är 869.80M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.25K.