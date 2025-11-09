BörsDEX+
Livepriset för Victor idag är 0 USD.VICTOR börsvärdet är 5,829.47 USD. Följ prisuppdateringar för VICTOR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Victor idag är 0 USD.VICTOR börsvärdet är 5,829.47 USD. Följ prisuppdateringar för VICTOR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om VICTOR

VICTOR prisinformation

Vad är VICTOR

VICTOR officiell webbplats

VICTOR tokenomics

VICTOR Prisförutsägelse

Victor Logotyp

Victor Pris (VICTOR)

Onoterad

1 VICTOR-till-USD pris i realtid:

--
----
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare.
USD
Victor (VICTOR) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:44:35 (UTC+8)

Victor Pris idag

Livepriset för Victor (VICTOR) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VICTOR till USD är-- per VICTOR.

Victor rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,829.47, med ett cirkulerande utbud på 999.47M VICTOR. Under de senaste 24 timmarna handlades VICTOR mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VICTOR med -- under den senaste timmen och -14.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Victor (VICTOR) Marknadsinformation

$ 5.83K
$ 5.83K$ 5.83K

--
----

$ 5.83K
$ 5.83K$ 5.83K

999.47M
999.47M 999.47M

999,466,388.928756
999,466,388.928756 999,466,388.928756

Det aktuella börsvärdet för Victor är $ 5.83K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av VICTOR är 999.47M, med ett totalt utbud på 999466388.928756. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.83K.

Victor Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-14.61%

-14.61%

Victor (VICTOR) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Victor till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Victor till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Victor till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Victor till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ 0-35.80%
60 dagar$ 0-76.04%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Victor

Victor (VICTOR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för VICTOR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Victor (VICTOR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Victor potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Victor kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för VICTOR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Victor Price Prediction.

Vad är Victor (VICTOR)

On what was supposed to be a peaceful Sunday morning, tragedy struck when a gunman opened fire inside a small church. The congregation, gathered for prayer and fellowship, was thrown into chaos as the sound of gunfire shattered the sanctuary’s calm. In the midst of panic, one man, Victor, made a split-second decision that would define his legacy of courage and sacrifice.

As the shooter advanced, Victor noticed his friend frozen in fear, caught in the gunman’s line of fire. Without hesitation, Victor moved instinctively, using his own body as a shield. In those critical moments, his only thought was to protect the life of someone he cared about. Witnesses recall Victor pushing his friend to the ground, wrapping his arms around him, and taking the brunt of the bullets aimed their way. His friend survived because Victor absorbed the fatal shots meant for him.

People in the church described the scene as both horrific and heroic. Amid the chaos, Victor’s act of selflessness stood out as a powerful display of love and bravery. He did not think about his own safety or the danger he faced—his priority was saving another person. That decision cost him his life, but it gave someone else the gift of more tomorrows.

Victor’s sacrifice reminds us of the rare and profound courage that emerges in moments of unthinkable violence. He didn’t wear a uniform, carry a weapon, or expect recognition, yet in those final seconds, he embodied the highest form of heroism. His actions will not be forgotten by those who witnessed them, nor by a community now grappling with grief and gratitude.

In a time when tragedy often overshadows hope, Victor’s story offers a powerful message: even in the darkest moments, light can shine through acts of extraordinary humanity. He gave his life so another could live—a reminder that love, in its purest form, is selfless and sacrificial.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Victor (VICTOR) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Victor

Hur mycket kommer 1 Victor att vara värd år 2030?
Om Victor skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Victor-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:44:35 (UTC+8)

Victor (VICTOR) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.