Marlknadsvärde: $ 108.26M $ 108.26M $ 108.26M Totalt utbud: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerande utbud $ 5.70M $ 5.70M $ 5.70M FDV (värdering efter full utspädning): $ 190.05M $ 190.05M $ 190.05M Högsta någonsin: $ 25.01 $ 25.01 $ 25.01 Lägsta någonsin: $ 4.15 $ 4.15 $ 4.15 Aktuellt pris: $ 19.01 $ 19.01 $ 19.01 Läs mer om priset på ViciCoin(VCNT) Köp VCNT nu! ViciCoin (VCNT) Information ViciCoin (VCNT) is a utility token designed to power products and tools that make blockchain technology easier and safer to use. VCNT powers a suite of user-friendly products including ViciWallet, a Multi-Party Computation (MPC) wallet with enhanced security features and recovery options, and ViciSwap.io, which allows users to browse, swap, and share bundles of cryptocurrencies with a single authorization. As an authentication solution, VCNT functions as a verifiable credential system. Token-based authorization grants access to services and digital content, while integration with NFTs enables granular access control across a wide range of intermediary services. VCNT operates on Vici Network's Modular On-Chain Security & Compliance Framework, which implements security at the consensus layer with bypass-proof validation mechanisms. Its plug-in architecture enables the rapid deployment of system-wide controls and security features. This comprehensive infrastructure allows the VCNT community safe access to a growing ecosystem of blockchain products and services, without the need for technical expertis VCNT powers a suite of user-friendly products including ViciWallet, a Multi-Party Computation (MPC) wallet with enhanced security features and recovery options, and ViciSwap.io, which allows users to browse, swap, and share bundles of cryptocurrencies with a single authorization. As an authentication solution, VCNT functions as a verifiable credential system. Token-based authorization grants access to services and digital content, while integration with NFTs enables granular access control across a wide range of intermediary services. VCNT operates on Vici Network's Modular On-Chain Security & Compliance Framework, which implements security at the consensus layer with bypass-proof validation mechanisms. Its plug-in architecture enables the rapid deployment of system-wide controls and security features. This comprehensive infrastructure allows the VCNT community safe access to a growing ecosystem of blockchain products and services, without the need for technical expertis Officiell webbplats: https://vicicoin.io/ Whitepaper: https://vicimarket.io/static/VicCoin_whitepaper.pdf ViciCoin (VCNT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ViciCoin (VCNT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet VCNT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många VCNT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår VCNT:s tokenomics, utforska VCNT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för VCNT Vill du veta vart VCNT kan vara på väg? På VCNT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se VCNT-tokens prisförutsägelse nu! 